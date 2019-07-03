Konu Meclis’te: Ağrı’da polis, belediye başkanlarını ters kelepçeleyip copladı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 31 Mart’te belediye başkanı seçilen Betül Yaşar ve eş belediye başkanı Evren Demir, belediye makam şöförünün polisler tarafından taciz edilmesine müdahale edince ters kelepçelenip yüzüstü yere yatırıldı, ağır hakaret ve küfürlere maruz bırakıldı. Demir kafasına copla vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, Yaşar’ın da eline copla vuruldu.

Fotoğraf: Çaldıran Ajans

HDP grup başkan vekilleri Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç tarafından TBMM başkanlığına gönderilen önergeyle Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca seçilmiş belediye başkanlarının yaşadığı bu olay için Meclis araştırması açılması talep edildi.

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Önergenin tam metni şöyle:

“Ağrı’nın Diyadin Belediyesi’nin girişine konulan polis kontrol noktasında belediyenin makam şoförü Mehmet Hayri Oruç’un polisler tarafından taciz edilmesi sonrasında olaya müdahale etmeye çalışan Belediye Eşbaşkanları Evren Demir ve Betül Yaşar, polisler tarafından ters kelepçe ile yüzüstü yere yatırılarak kendilerine ağır hakaretlerde bulunulmuştur. Olayda kafasına copla vurulduğu için yaralanan Eşbaşkan Evren Demir hastaneye kaldırılmıştır. Polis, Eşbaşkan Betül Yaşar’ın da eline copla vurmuş ve yaralamıştır. Olay sonrası belediyenin kamera görüntülerine savcılık talimatı olmaksızın el konulmuştur. Halk iradesine yönelik olarak Diyadin Belediyesinde gerçekleştirilen bu korkunç saldırının tüm yönleriyle araştırılması, sorumlu polis ve amirlerinin tespit edilerek yargıya havale edilmesi için gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddelerine göre Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.”

Önergenin gerekçe kısmında ise şu ifadeler yer aldı:

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“31 Mart yerel seçimlerinden sonra kayyım siyasetinin kaybetmesi ve belediyelerde halk iradesinin HDP lehinde tecelli etmesinden sonra siyasi iktidarın belediyelerimize yönelik geliştirdiği tutum Diyadin’de yaşanan şiddetle bir kez daha açığa çıkmıştır. İktidar seçim yenilgisini hazmedememekte, belediyelere yönelik kayyım siyasetini bir yol bularak devam ettirmek istemektedir. Kendilerini kanunun üstünde göre polislerin uyguladığı şiddetin başka bir açıklaması görülmemektedir.

İçişleri Bakanlığı talimatıyla 26 belediyemize x-ray cihazı ve polis kontrol noktası kurulmuş, halka ait belediyeler karakollara çevrilmek istenmiştir. Belediyeden hizmet almaya gelen yurttaşlar çoğu zaman polis tacizine uğramakta, belediyelerin halkın sorunlarıyla ilgilenerek çözüm geliştirmesi açık bir şekilde engellenmektedir. HDP’li belediyelerin içine ve dışına konulan polis kontrol noktaları halkta huzursuzluk doğurmuştur.“

Polis: Burada devlet benim

HDP, Diyadin’deki polis baskını sonrası belediye eş başkanları ile yaşanan tartışmanın videosunu yayınladı. Videoda baskını gerçekleştiren polis, “Burada devlet benim. Ben devletim” diyor.