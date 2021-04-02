Konu Maraş’taki Rum mülkleri: AİHM, Türkiye’den savunma istedi

Kıbrıs’ın Kapalı Maraş (Varoşa) bölgesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) gündeminden düşmüyor. Rum avukat Ahileas Dimitriadis, mahkemenin, Türkiye’ye ‘savunma’ için 14 Mayıs’a kadar süre verdiğini söyledi.



Yenidüzen’in haberine göre Kapalı Maraş dosyaları ilerlemediği için ‘Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) etkin bir iç hukuk yolu oluşturduğu’ iddiası AİHM tarafından reddedildi.

TMK, KKTC topraklarındaki taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hak iddialarını değerlendirmek ve uygun görülen taleplere ilişkin mal iadesi, takas veya tazminat hükmetmek amacıyla Aralık 2005’te kurulmuş, Mart 2006’da faaliyete geçmişti. AİHM Aralık 2006 tarihli kararıyla TMK’yı meşru kabul etmiş, Mart 2010 tarihli bir kararında da TKM’nin ‘etkin iç hukuk yolu’ olduğunu yinelemişti.

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Rum gazetesi Politis’e konuşan Dimitriadis, Türkiye’nin kontrolündeki Kapalı Maraş’ta yerinden olan Rumlarla ilgili 23 Mart’ta alınan yeni kararda, Türkiye’nin savunmasının istendiğini belirtti.

Dimitriadis’e göre Türkiye davanın özüne ilişkin yazılı hitabını 14 Mayıs’a kadar mahkemeye sunmak zorunda.

Avukat Murat Metin Hakkı ise Türkiye’nin TMK’nın etkin olduğu iddiasıyla yaptığı ön itirazı anımsatarak, davanın esasının görüşülmeye başladığını, AİHM’in bununla ilgili gelecekte bir karar açıklayacağını belirtti.

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Hakkı, şöyle devam etti: “Kararın yazılı metnini henüz görmedim. Ancak, TMK’nın Maraş ile ilgili olarak lafta değil icraatta da adımlar atmaması halinde AİHM’in yaptırıma gideceğini düşünüyorum.”

Kaç müracaat var?

TMK’ya bugüne kadar Kapalı Maraş’la ilgili kişi ya da şirketlerden 337 farklı müracaat dosyası var. Bu dosyaların henüz hiçbiri açılmadı. Kapalı Maraş’ın toplam 4 bin 638 dönümlük arazisinde bu müracaatlar, yarıdan fazlayı, 2 bin 438 dönümü kapsıyor.

312 milyon sterlinlik fatura

Komisyonda ayrıca henüz dokunulmamış 5 bini aşkın dosya var. Toplam müracaat sayısı ise 6 bin 740. 2020’de 67 yeni başvuru yapıldı.

Bu müracaatların 1245’i sonuçlandırıldı. 201’i de geri çekildi; ya teklif kabul edilmedi, ya işlem sorunlu oldu.

Komisyonda Maraş dışında sonuçlandırılan tüm dosyaların tazminatı için 312 milyon 118 bin sterlin kaynağa ihtiyaç var. Bunun Türk Lirası karşılığı güncel kurla 3.3 milyar. Bu para ödenirse mülkiyet sorununun yalnızca yüzde 1.8’i çözümlenmiş oluyor.

Bugüne kadar 200 milyon sterline yakın ödeme yapıldı.