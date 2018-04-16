Kontrole alındı: Haydarpaşa’daki boş vagonlarda yangın

Haydarpaşa Garı’nda boş vagonlarda çıkan yangın kontrole alındı.
Saat 16.15 sıralarında çıkan yangını nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
Yaramazlara biraz batar!
Haydarpaşa Garı’nda boş vagonlarda çıkan yangın kontrole alındı.
Saat 16.15 sıralarında çıkan yangını nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
12 Eylül darbesinden sonra açılan ve 32 yıl süren Dev-Sol davasında 1176 gün hapis yattıktan sonra suçsuz bulunarak beraat ettirilen Doğan Işık’a 626 lira tazminat ödenmesine hükmedildi.
Karar gazetesinin Almanya İçişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, firari Adil Öksüz’ün görüldüğü yerde yakalanıp tutuklanacağı öne sürüldü. Adil Öksüz’ün, darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçtığı öne sürülmüştü. Bazı görgü tanıkları, Öksüz’ü Almanya’da gördüklerini belirtmişti. İddialar, hükümet tarafından Almanya’ya sorulmuş, Öksüz’ün derhal yakalanarak Türkiye’ye iade edilmesi istenmişti. Karar’dan Büşra […]
Fethullah Gülen cemaatinin kurguladığı ‘kumpas‘ olarak bilinen operasyonlardan İzmir merkezli askeri casusluk davasının savcısı Zafer Kılınç, Edirne’nin İpsala ilçesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı. 357 sanıklı davada çok sayıda asker hapis yatmış ve ve meslekten ihraç edilmişti. Davanın tüm sanıkları 2016’da beraat etmişti. Dönemin savcısı Zafer Kılınç’ın hazırladığı iddianamede sanıkların TSK’den […]
ABD’nin iadesini istediği tutuklu Amerikan vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson ilk kez hakim karşısına çıktı.
Özelleştirmeye çıkarılan Ilgın Şeker Fabrikası satıldı.