Kontrole alındı: Haydarpaşa’daki boş vagonlarda yangın

Fethullah Gülen cemaatinin kurguladığı ‘kumpas‘ olarak bilinen operasyonlardan İzmir merkezli askeri casusluk davasının savcısı Zafer Kılınç, Edirne’nin İpsala ilçesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı. 357 sanıklı davada çok sayıda asker hapis yatmış ve ve meslekten ihraç edilmişti. Davanın tüm sanıkları 2016’da beraat etmişti. Dönemin savcısı Zafer Kılınç’ın hazırladığı iddianamede sanıkların TSK’den […]