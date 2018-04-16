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Yaramazlara biraz batar!

Kontrole alındı: Haydarpaşa’daki boş vagonlarda yangın

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Haydarpaşa Garı’nda boş vagonlarda çıkan yangın kontrole alındı.

Fotoğraflar: DHA

Saat 16.15 sıralarında çıkan yangını nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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