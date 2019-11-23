Kontrolden çıkan araç, kaldırımdaki yayalara çarptı: Biri bebek, altı yaralı

İstanbul Sultanbeyli’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç aralarında çocukların da bulunduğu yayalara çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada ilk belirlemelere göre altı kişi yaralandı. Aracın çarptığı bebek arabasındaki bebek de yaralılar arasında.

Fotoğraf: DHA

Sultanbeyli Fatih Bulvarındaki kaza saat 16:40’ta meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, hızla refüjü aşarak kaldırımdakilere çarptı. Bu sırada kaldırımda bebek arabasında bulunan bir bebeğin de arasında bulunduğu beş kişi yaralandı. Yaralılardan bir kadın, araç altında sıkıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.