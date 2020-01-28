Kontrolde alkollü çıktı; hastanede kan testi yaptırıp aksini kanıtladı ve verilen cezaları iptal ettirdi

Isparta’da yaşayan Mehmet Altun’a (45), polis ekiplerince yapılan ölçüm sırasında alkollü olduğu gerekçesiyle 1228 TL para cezası yazıldı ve ehliyetine altı ay süreyle el konuldu. Alkol kullanmadığını söyleyen Altun’un hastanede yaptırdığı kan testinde alkolsüz olduğu belirlendi. Mahkeme, karara itiraz eden Altun’un para cezasını ve ehliyete el koyma kararını iptal etti.

Fotoğraf: DHA

Bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalışan Altun, 14 Ocak gecesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki kontrol noktasında durduruldu. Altun, 0.73 promil alkollü çıktı. Polisin ceza kesmesinin ardından bir arkadaşını çağırarak kendisini Isparta Şehir Hastanesi’ne götürmesini isteyen Altun test yaptırdı. Kanındaki alkol miktarının ‘0’ olduğu yönünde rapor verildi.

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Altun, ertesi sabah Isparta 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’ne giderek kendisine verilen cezalara itiraz etti. Mahkeme, 22 Ocak’ta idari para cezası tutanağı ve sürücü belgesine el koyma tutanağının iptaline, idari para cezasının kaldırılmasına ve sürücü belgesinin iadesine karar verdi.

Kararın ardından ehliyetine kavuşan Altun şunları söyledi: “Cezayı yedikten sonra Isparta Şehir Hastanesi’ne giderek kan tahlili yaptırdım. Rapor sonucu ile mahkemeye başvurduk. Ve yaklaşık 10 gün gibi bir sürede de mahkeme cezamı iptal etti. Ehliyetime kavuştum, mutluyum.”

Sürücülere de uyarıda bulunan Altun, “Alkol kullanmadığı halde ceza yiyen sürücülere, hiç vakit kaybetmeden en yakın hastaneye giderek kan tahlili yaptırmalarını öneriyorum” ifadelerini kullandı.

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