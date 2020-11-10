Kontrol Varlık Fonu’na geçmişti: Rus şirket Turkcell’den hisse satıyor

Turkcell’in hissedarlarından Rus şirket LetterOne’a ait IMTIS Holdings SARL, Turkcell’in sermayesinin yüzde 5’ine karşılık gelen 110 milyon lira nominal değerli hisseyi satışa çıkardı.

Fotoğraf: Reuters

Turkcell’in kurucu ortaklarından Telia ve Çukurova Holding’in paylarını geçen ay Türkiye Varlık Fonu’na satmasıyla iki büyük ortak TVF (yüzde 26.2) ve Rus milyarder Mikhail Fridman’ın yatırım aracı LetterOne (yüzde 24.8) kalmıştı.

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Hızlandırılmış talep toplama ve blok satış yöntemiyle yapılan satışta bir aracı kurum kaynağının dün gece verdiği bilgiye göre satış hisse başına 15.25 liradan fiyatlandı.

Turkcell hisseleri dün 16.36’dan kapanmıştı.