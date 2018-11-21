Kontrol noktasında ‘akrep’in silahı kazayla ateş aldı, bir kişi hayatını kaybetti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisinin 2019’da yüzde 0,4 oranında daralacağı tahmininde bulundu. Raporda ayrıca uluslararası standartlara uygun olarak hükümetin ekonomiyle ilgili hesapları her bir çeyrekte açıklaması gerektiği vurgulandı.