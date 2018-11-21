Kontrol noktasında ‘akrep’in silahı kazayla ateş aldı, bir kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da özel harekat polisine ait zırhlı araçtaki silahın kazayla ateş alması sonucu 32 yaşındaki Sedat Polat hayatını kaybetti.
Polat’ın kardeşiyle bulunduğu otobüs, Şanlıurfa-Birecik otoyolunun 65’inci kilometresindeki polis kontrol noktasında bugün saat 07.00 sıralarında durduruldu.
Bu sırada otobüse 50 metre uzaklıktaki zırhlı ‘akrep’ aracının silahı kazayla ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, otobüsün ön tarafında oturan Polat’ın başına isabet etti.
Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Polat hayatını kaybetti.
Vali Abdullah Erin ve il emniyet müdürü Veysal Tipioğlu, otopsi işlemini bekleyen aileyi ziyaret etti.
Polat’ın cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Valilik olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.