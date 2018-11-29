Konteyner işçilerin üzerine devrildi: İki işçi öldü, bir işçi ağır yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında çalışan üç işçi, malzeme yükledikleri esnada TIR dorsesinden devrilen konteynerin altında kaldı. İki işci hayatını kaybederken, bir işci de ağır yaralandı.

Olay bugün öğle saatlerde İnegöl ilçesi Yenice Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi.

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Fabrikada çalışan üç işçi mobilya yükledikleri sırada TIR dorsesinden devrilen konteynerin altında kaldı.

Bir işçi fabrika çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, iki işçi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralı işçi, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili şoruşturma başlatıldı.