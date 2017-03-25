‘Konserve balığa yüklenince zihnim açıldı’ diyen Musa Kart: Bizi cezaevine Hollanda ve Almanya attı

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu karikatüristi Musa Kart, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’yı basın ve ifade özgürlüğünü hatırlatarak eleştirmesini hicvetti.

Kart, 31 Ekim 2016’da gazetenin diğer yazar ve yöneticileri gibi gözaltına alınmış, 5 Kasım 2016’da tutuklanmıştı.

Kaldığı Silivri Cezaevi’nden Cumhuriyet’e mektup gönderen Kart, “Yaşadıklarımızı sizler için özetlemek istedim” diyerek söze başlayıp şunları yazdı: “Bakın, karşımızda iki ülke var; biri Hollanda, diğeri Almanya. Bu ülkeler ne demokrasiyi biliyorlar, ne ifade özgürlüğünü, ne de insan ayaklarını, pardon haklarını. Bunlar, yani Hollanda ve Almanya bizi ‘Burunları sürtülsün, ibret olsun’ diyerek cezaevine attılar. Peki, bizim hükümetimiz ne yaptı? Hükümetimiz, ‘Ayıptır beyler bu devirde, böyle gazetecileri sorgusuz, sualsiz, iddianamesiz aylarca cezaevinde tutamazsınız’ dedi. Demeye de devam ediyor. Vallahi hepsi bu. Nasıl, doğru anlamış mıyım? Silivri’de konserve balığa yüklenince zihnim açıldı!”

Kart ve diğer Cumhuriyet gazetesi tutukluları hakkında tutuklanmalarının üzerinden aylar geçmesine karşın henüz iddianame hazırlanmış değil.

Avrupa devletlerine çeşitli sebeplerle sıklıkla ‘Nazi’ ya da ‘faşist’ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kıtada demokrasi ve ifade özgürlüğünün olmadığı yönünde açıklamalar yapıyor.

Erdoğan, son olarak dün, sonradan yalanlanan Daily Sabah gazetesinin Avrupa Parlamentosu’nda yasaklandığına ilişkin iddiayı dile getirerek “Hani sizde basın özgürlüğü vardı? Niye yasakladınız?” demişti.

Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu’na göre Türkiye’de 156 gazeteci tutuklu.

Tutuklu gazeteciler arasında, eş zamanlı operasyonla beş gazeteciyle birlikte 25 Aralık 2016’da gözaltına alınan ve emniyette 24 gün gözaltına tutulduktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Diken’in eski editörü Tunca Öğreten de bulunuyor.