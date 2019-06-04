Konserinde Berkin Elvan’ı anan sanatçı Alpay’a ‘terör’ soruşturması

Sanatçı Alpay Nazikioğlu hakkında, bir konseri sırasında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Berkin Elvan’ın fotoğraflarını gösterdikten sonra “Sıradaki şarkım, devlet tarafından zalimce katledilen insanlara gelsin” dediği için ‘terör örgütü üyelerini övdüğü ve devleti aşağıladığı’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Twitter

GazeteDuvar’dan Anıl Mert Özsoy’un haberine göre, Alpay “Gezi direnişini savunmak terörse ben teröristim” diye konuştu.

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Hukuki yollara başvuracağını belirten sanatçı, şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri tarafından katledilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla, Gezi direnişinde hayatını kaybeden Berkin Elvan’a şarkı ithaf etmenin neyi terör? Ben şarkıyı ithaf ettiğimde salondakiler ayakta alkışladılar. Eğer Gezmiş ve arkadaşlarına, Berkin Elvan’a şarkı ithaf etmek, Gezi direnişini savunmak terörse ben teröristim. Bunu her yerde söylerim.”

Alpay, Gezi eylemleri sırasında Ankara’da başından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük için ‘Ethem’in Sessiz Çığlığı’ adında bir şarkı yapmıştı.

