Konserde susmayanlara çare bulundu: Al sana lolipop!

Hollanda’da bir konser salonunda konuşanları susturmak için lolipop ikram edilmeye başlandı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Lahey’deki Paard adlı konser salonu etkinlik sırasında konuşmayı sürdürenlere kibarca “Şekerini ye, çeneni kapat” demek için lolipop ikram ediyor.

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Şimdiye dek konser salonunda konuşanları engellemek için “Lütfen komşularınıza göz kulak olunuz” diye uyarı levhası dahi asılmış ancak yine de kar etmemiş.

Paard’ın yöneticisi Bas de Wit, lolipop ikramının rahatsız edici davranışlara karşı ince bir uyarı olduğunu söyledi.

Hollanda Televizyonu’na konuşan de Wit, ziyaretçilere karşı polis memuru tavrı takınmak yerine lolipopla “Konuşmalarınız 5 metre öteden de duyuluyor” mesajı verdiklerini ifade etti.

Son iki konserde susmayan izleyicilere lolipop dağıtıldığını anlatan de Wit’e göre yeni yöntem oldukça başarılı oldu. Paard yönetimi, bundan sonra lolipopu gören misafirlerin uyarıya gerek kalmadan başkalarını rahatsız ermekten vazgeçeceğine inanıyor.

Hollandalıların konuşmayı seven bir toplum olduğu biliniyor. Öyle ki buna ‘Hollanda hastalığı’ adı verilmiş.