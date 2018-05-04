Konsensus’un İnce-Erdoğan anketi: Yüzde 45’e, yüzde 55

Konsensus araştırma şirketinin anketi, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Muharrem İnce’nin ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında yaklaşık yüzde 45 oy alacağını gösterdi.

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında, Konsensus’un daha aday açıklamadan CHP’de adı cumhurbaşkanlığı için geçen isimler üzerine yaptığı anketi aktardı.

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Ankete katılanlara “Hiçbir aday ilk turda seçilemezse 2. turda şu adaylardan hangisini desteklersiniz?” sorusu sorulmuş. Yanıtların oranları şöyle:

İlhan Kesici: Yüzde 39.9, Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 60.1

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İlker Başbuğ: Yüzde 42.3, Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 57.7

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 42.3, Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 57.7

Muharrem İnce: 44.9, Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 55.1

Dörtlü ittifak öncesi yapılan anket

Altaylı ayrıca parti tercihleri üzerine yapılan bir anketle ilgili bilgi de verdi: “Hatırlarsanız, iki gün önce İYİ Parti’nin Saadet ve Demokrat Parti’yle ittifak kurmasının daha yüksek oy alacağını yazmıştım. Anket sonucu da bunu doğruluyor. CHP seçime tek başına girerse yüzde 22.4 oranında oy alıyor. İYİ Parti- Saadet-DP ittifakı ise yüzde 21.4 görünüyor. Buna ankete göre yüzde 6.7 görünen HDP’nin ve toplamı 0.5 görünen Vatan ve BTP’nin oyları eklenince muhalefet bloku kıl payı da olsa yüzde 50’yi aşıyor.”

Bununla birlikte Altaylı CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin kurmaya karar verdiği dörtlü ittifakın oranlarını aktarmadı.