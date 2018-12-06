Konsensus’tan İstanbul anketi: AKP yüzde 44.6, CHP yüzde 36.8

Konsensus Araştırma Şirketi’nin sahibi Murat Sarı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığı için yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

A Haber’e konuk olan Sarı, yerel seçimlere dair yaptıkları araştırmanın 500 kadın ve 500 erkeğin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

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Araştırmada yer alan sorular ve alınan yanıtlara göre İstanbul’da ilk sırada yüzde 40.7’yle AKP yer alıyor. Onu yüzde 33.6’yla CHP, yüzde 6.4’le MHP, yüzde 4.7’yle HDP, yüzde 4.1’le de İYİ Parti takip ediyor.

Kararsızlar dağıtıldığı vakit oluşan tabloda ise AKP yüzde 44.6, CHP yüzde 36.8, MHP yüzde 7, HDP yüzde 5.2 oy oranında.

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Yerel seçimler 31 Mart 2019’da yapılacak.