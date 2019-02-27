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Yaramazlara biraz batar!

Konsensus: İstanbul’da yarış ‘nefes nefese’, İmamoğlu umulmadığı kadar yüksek

Konsensus Genel Müdürü Murat Sarı hem İstanbul hem de Ankara’da adaylar arasında ‘bıçak sırtı’ bir yarış yaşandığını belirtti.

Fotoğraf: DHA

31 Mart’taki yerel seçimlerde ‘cumhur ittifakı’ İstanbul’da eski Meclis başkanı ve başbakan Binali Yıldırım’ı, Ankara’da da eski çevre ve şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki’yi aday gösterdi. ‘Millet ittifakı’ ise İstanbul’da Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, Ankara’da da eski MHP’li Beypazarı belediye başkanı Mansur Yavaş’ı aday gösterdi.

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Reuters’a konuşan Konsensus Genel Müdürü Sarı, özellikle İstanbul’daki yarışın ‘nefes nefese’ olduğunu belirterek, “Her iki tarafa da gidebilecekmiş gibi, hem CHP hem AK Parti’ye gidebilecek şekilde bir sonuç çıkıyor” dedi.

Sarı bu görüşünü şöyle gerekçelendirdi: “İstanbul’da belediye hizmetlerinden bir memnuniyetsizlik var… İmamoğlu tanındıkça beğeni oranı yükseliyor… Kimsenin ummadığı kadar yüksek… Hizmet memnuniyeti dışında, bir de yeni yüzler, yeni isimler istiyor vatandaş.”

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Ankara’da da İstanbul’daki gibi bir yarış olduğunu ifade eden araştırmacı, bu aşamadan sonra özellikle büyükşehirlerde projeler, partilerin genel durumu, meclis üyelikleri ve ilçe belediye başkanlıklarının devreye gireceğini söyledi.

‘AKP’nin en azından sekiz puan önde olması gerekirdi’

Sarı, iktidar partisinin oy oranlarında özellikle ekonomik gelişmelerin etkisine şu sözlerle dikkat çekti: “Her dört seçmenden üçü geçim sıkıntısı çektiğini belirtiyor, kendi düzeyinde tabii… Seçmen davranışını direkt olarak etkileyen faktörlerden bir tanesi ülke ekonomisi… Tüm hesaplamalara baktığınızda AK Parti’nin en azından altı ile sekiz puan önde olması gerekirdi ama bıçak sırtı duruma gelmiş durumda ki, bugünkü durumun çok büyük etkisi var burada.”

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