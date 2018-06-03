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Yaramazlara biraz batar!

Konsensus: Cumhur 50.4, Erdoğan ilk turda seçilemiyor, HDP baraj altı

 

Konsensus araştırma şirketi, 24 Haziran seçimlerine ilişkin 1-28 Mayıs tarihlerinde 42 ilde 2 bin kişi ile görüşerek seçmenin eğilimini ölçtü.

Fotoğraf: DHA

Oda TV’nin haberine göre, Konsensus’un araştırmasında; kararsızlar dağıtıldığında ‘cumhur ittifakı’nın yüzde 50,4, ‘millet ittifakı’nın yüzde 39,7 ve HDP’nin yüzde 9,6 oy alacağı tahmin edildi.

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Kararsızlar dağıtıldığında partilerin oy oranı şöyle sıralandı: “AKP yüzde 43,8, CHP 27,4, İYİ Parti yüzde 11,2, HDP yüzde 9,7 ve MHP yüzde 7,4, Saadet 0.3, Vatan Partisi 0.1, diğer partiler toplamı 0.1”

Konsensus, cumhurbaşkanlığı seçimlerde ise Tayyip Erdoğan’ın yüzde 47,9, Muharrem İnce’nin yüzde 26,8, Meral Akşener’in yüzde 14,8, Selahattin Demirtaş’ın yüzde 9,7, Temel Karamollaoğlu’nun yüzde 0,7, Doğu Perinçek’in ise 0,1 oy alacağı tespitini yaptı.

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