Konsensus: Cumhur 50.4, Erdoğan ilk turda seçilemiyor, HDP baraj altı

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, Türkiye’nin suskun bir deprem döneminde olduğunu işaret ederek “Sadece iki büyük deprem oldu. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yılda arka arkaya 7’den büyük depremlerin olabileceği bir döneme giriyoruz” dedi.