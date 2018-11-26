Konsensus başkanı: İstanbul’da AKP önde, Ankara ‘bıçak sırtı’

Konsensus Araştırma Şirketi yerel seçimlerde AKP’nin İstanbul’da favori olduğunu, İzmir’de CHP’nin önde olduğunu, Ankara’nın ise ‘bıçak sırtı’ olduğunu söyledi.

Sabah’tan İsa Tatlıcan’a konuşan Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, MHP’nin üç büyük şehirde vereceği desteğin kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

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Sarı, “AK Parti’nin İstanbul’da yüzde 50’yi geçme olasılığı çok yüksek. Burada MHP tabanının motivasyonu da önemli. Bunu seçim sürecini girdiğimizde yaptığımız araştırmalarda göreceğiz” diye konuştu.

MHP’nin enerjisini Adana, Mersin ve Isparta gibi illere yöneltmeyi tercih ettiğini ifade eden Sarı, İstanbul için oy dağılımını ‘yüzde 49 AKP, yüzde 41 CHP, yüzde 4 MHP ve yüzde 5 HDP’ olarak aktararak, AKP’nin İstanbul’da favori olduğunu belirtti.

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Ankara belirsiz

Ankara’daki durumu AKP açısından ‘bıçak sırtı’ olarak tanımlayan Sarı, oy oranlarına ilişkin, “Son yaptığımız çalışmada AK Parti yüzde 42, CHP yüzde 41 çıkmıştı. Bu sonuçlar iki partinin de 2014 seçimlerinde oy oranını koruduğunu gösteriyor. MHP’den gelecek küçük bir destek ile AK Parti seçimi rahat kazandırabilir. Ankara çok bilinmeyenli bir denklem” dedi.

İzmir’de CHP favori

Partilerin İzmir’deki durumlarıyla ilgili de konuşan Sarı, MHP desteğinin bile CHP ile AKP arasındaki farkı kapatmaya yetmeyeceği görüşünde.

“Ben yine de AK Parti’nin adayının İzmir’de CHP’yi zorlayacağını düşünüyorum” görüşünü dile getiren Sarı, İzmir’de siyasetin ‘AKP karşıtlığı’ üzerine kurulu olduğunu söyleyerek CHP’yi İzmir’de favori gösterdi.