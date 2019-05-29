Konsensus Araştırma: Seçmenin yüzde 59’u seçim iptalini yanlış buluyor

Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, yapılan son İstanbul anketlerine göre yüzde 59’luk bir kesimin İstanbul’da seçimlerin yenilenmesini istemediğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Yeniçağ’dan Tolgahan Karaoğlu’nun haberine göre, bu oranın yüzde 16’sının AKP’li seçmenlerden oluştuğunu ifade eden Sarı, YSK’nın İstanbul seçimlerine ilişkin aldığı yenileme kararının, İmamoğlu’nun mağduriyetini oluşturduğunu kaydetti.

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İstanbul’da seçmenlerin kararında ekonomik durumun ağır bastığını ifade eden Sarı, ekonomiye dayalı proje ve söylemlerin seçmen davranışında etkin olacağını söyledi.

‘Katılım azalacak’

23 Haziran’da tekrarlanacak seçimin, 31 Mart’a göre daha az katılımla gerçekleşeceğini savunan Konsensus başkanı, “Seçime katılmayan partilerin seçmenleri sonuçlar üzerinde çok fazla söz sahibi olmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

‘Mazbatanın geç verilmesi yanlış bulundu’

Murat Sarı, YSK’nın iptal karanına yönelik seçmenlere bir soru yöneltmediklerini söyleyerek “Yaptığımız son ankette Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının geç verilmesini doğru mu buluyorsunuz yanlış mı buluyorsunuz diye sorduğumuzda yüzde 57,7’lik kesim yanlış bulduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.