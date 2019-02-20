Diken

Yaramazlara biraz batar!

Konsensus Araştırma: İstanbul’da esnaf İmamoğlu’ndan yana

Konsesus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı’nın araştırmasına göre, İstanbul’da AKP üç puan önde ancak CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu yaklaşıyor.

Fotoğraf: Reuters

İlk defa İstanbul esnafının muhalefetten yana olduğunu kaydeden Sarı, esnafın yüzde 41’i Yıldırım’a oy atacağını söylerken yüzde 44’ü ise İmamoğlu’nu destekleyeceğini belirtti.

Reklam

Sarı, bu durumu da “çünkü acıyı en fazla çeken esnaf ve cezalandırmak istiyor” diye açıkladı.

‘Seçimi zora sokuyorlar ama hala öndeler’

Bu durumu düzeltmediği sürece AKP’nin seçimi zora soktuğunu öne süren Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama bütün bunları topladığımız zaman öndeler, iki buçuk üç puan AK Parti önde. Bugün ‘Türkiye’nin en büyük sorunu nedir‘ diye soruyorsunuz ‘işsizlik‘ diyor, ‘kim çözer‘ diyorsunuz? ‘AK Parti çözer’ diyorlar. Ekonomik kriz her seçimi etkilemiştir. İşte önümüzde 2009 krizi var 2008’de yaşananlar teğet geçti. O krizde AK Parti’nin oyları yüzde 38.6’ya kadar düştü.

Reklam

PollMark anketi: İstanbul’da İmamoğlu önde, ilçelerde AKP

Son anketler: Ankara’da CHP, İstanbul’da AKP önde

AKP’nin anketi: İstanbul’da Yıldırım beş puan, Ankara’da Yavaş üç puan önde

Gezici anketi: İstanbul ve Ankara’da AKP’nin adayları önde

Son Ankara anketi: Mansur Yavaş, AKP ve MHP’lilerin oylarıyla fark atacak

ORC Araştırma: İstanbul’da Yıldırım dört puan önde

CHP anket yaptırdı: Tüm partilerin oy oranı 24 Haziran’a yakın

Mediar anketi: AKP yüzde 35.46, CHP yüzde 25.26

Piar’dan üç büyük şehir anketi: İstanbul’da AKP ve CHP başa baş

Optimar anketi: Karasızlar dağıtılmadan AKP yüzde 39,6, CHP 21,4

Metropoll: AKP yüzde 41, CHP yüzde 25


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...