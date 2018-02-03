Konsensus anketi: Yüzde 56, Bahçeli’nin Erdoğan’a desteğini ‘kötü’ buluyor

Konsensus Araştırma şirketinin son anketinde katılımcıların yüzde 56’sı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ı desteklemesini ‘kötü’ olarak niteledi.

Mynet’te yer alan habere göre Konsensus Araştırma’nın 10-30 Aralık 2017 tarihleri arasında yaptığı ankete 1500 kişi katıldı.

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Katılımcılarla yapılan yüz yüze görüşmelerde Bahçeli’nin, AKP iktidarına ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a verdiği destek soruldu: “Bahçeli, iktidarın politikalarına destek vererek iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor?”

Katılımcıların yüzde 17’si bu soruya “İyi” yanıtı verirken, yüzde 56’sı “Kötü” dedi. Yüzde 27’sinin yanıtıysa “İdare eder” oldu.

Aynı ankette katılımcıların yüzde 45’i, Erdoğan’ın Türkiye’yi ‘iyi yönettiğini’, yüzde 39’su ‘kötü yönettiğini’ belirtti. Yüzde 16’lık kesim ise “İdare eder” yanıtını verdi.

Katılımcılara sorulan diğer bir soru da HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanması hakkında ne düşündükleriydi.

Yüzde 51 bu soruya, “Doğru buluyorum” yanıtı verirken, yüzde 31 ‘yanlış bulduğunu’ söyledi. Yüzde 18’lik kesim ise ‘kısmen doğru kısmen yanlış bulduğunu’ belirtti.