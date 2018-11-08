Konkordatoyla ertelenen borç miktarı 15 milyar lira

Son üç aydır şirketlerin peş peşe ilan ettiği konkordatolarla şu ana kadar toplam ertelenen borç miktarı 15 milyar lira.

Türk Lirası’ndaki hızlı değer kaybı ve enflasyon artışı sebebiyle son dönemde borçlarını ödeyemeyecek hale gelen şirketler peş peşe konkordato ilan etmeye başlamıştı.

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Konkordato, borcunu kısa sürede ödeme kabiliyetini yitiren şirketlerin iflas etmeden önce başvurdukları bir yol. Böylece şirketler nakit akışlarını yönetemedikleri gerekçesiyle alacaklılarla anlaşıp borcu bir ödeme takvimine bağlıyor.

Kişisel borçlarla birlikte rakam ikiye katlanıyor

Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verileri, haziran ayından bu yana konkordato ilan eden şirketlerin bankalardaki borç miktarının yaklaşık 15 milyar lira olduğunu ortaya koydu.

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Bu rakama bankalar dışı kurum, kişi ve şirketlere olan borçlar da eklenince rakam 30 milyar liraya yükseliyor.

Ancak bankalara göre konkordatonun oluşturduğu borç yükü banka bilançoları üzerinde ciddi risk oluşturuyor.

Esas kaygı şirketlerin konkordato başvurularını kötüye kullanması. Zira bazı mahkemeler bir gün içinde konkordato kararı verebiliyor.

Son aylarda devlete iş yapan şirketlerin de aralarında bulunduğu onlarda şirket konkordato ilan etti.