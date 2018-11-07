Müteahhitten sonra Çamlıca Camii’ne halı yapan firma da konkordato ilan etti

Çamlıca Camii’nin de halı kaplama işini yapan 44 yıllık şirket Avşar Halı konkordato ilan etti.
Borçlarını ödeyemeyen şirketin Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yaptığı başvuru kabul edildi.
Avşar Halı’nın internet sitesine göre şirket 1974 yılında Gaziantep’de kuruldu. Başta ABD olmak üzere 20’den fazla ülkeye halı ihracatı yapan şirket, 2005 yılında ABD’de makine halısı kategorisinde en iyi halı ödülünü kazandı.
Şirketin referansları arasında pek çok lüks otel, gazino, kurumsal şirket ve cami bulunuyor.
Türkiye’nin en büyük camilerinden biri olması için gün sayılan Çamlıca Camii inşaatının yüklenici firmalarından Hedef yapı da konkordato ilan etmişti.
Ramazan ayında Kadir gecesi için planlanan cami açılışı, aksaklıklar gerekçesiyle ertelenmişti.