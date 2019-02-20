Konkordato talep etmişti: Ulusoy Ulaşım iflas etti

Ulusoy Seyahat’in marka hakkını alan ve konkordato başvurusu sonucu üç ay mühlet verilen Ulusoy Ulaşım hakkında iflas kararı verildi.
Köklü otobüs taşımacılığı firması Ulusoy Seyahat 2016’da markanın kullanım hakkını Emre Baştuğ’un sahibi olduğu Ulusoy Ulaşım’a devretmiş, 2017’deyse iflas etmişti.
Ulusoy Ulaşım ise 23 Kasım 2018’de konkordato ilan etmiş, mahkeme firmaya üç ay geçici mühlet verirken, komiser heyeti atamıştı.
Sözcü’den Sevgim Begüm Yavuz’un haberine göre Anadolu 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada Ulusoy Ulaşım’ın kesin mühlet talebi reddedilerek şirketin iflasına karar verildi.
Ulusoy Ulaşım’ın avukatı Abidin Oğul, komiser heyeti raporunda konkordato yönünden rakamın doğru tespit edilemediğini belirterek, “Otobüs firmaları mevsime göre karlılık durumu değişen firmalardır. Özellikle kış aylarında genellikle zarar ederler. Kesin mehil verilmesini talep ediyoruz. Şirketin faaliyeti devam etmektedir” dedi.
Son olarak 57 yıllık şehirlerarası ulaşım firması Pamukkale 24 Ocak’ta iflas etmişti.