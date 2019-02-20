Diken

Yaramazlara biraz batar!

Konkordato talep etmişti: Ulusoy Ulaşım iflas etti

Ulusoy Seyahat’in marka hakkını alan ve konkordato başvurusu sonucu üç ay mühlet verilen Ulusoy Ulaşım hakkında iflas kararı verildi.

Fotoğraf: Twitter

Köklü otobüs taşımacılığı firması Ulusoy Seyahat 2016’da markanın kullanım hakkını Emre Baştuğ’un sahibi olduğu Ulusoy Ulaşım’a devretmiş, 2017’deyse iflas etmişti.

Reklam

Ulusoy Ulaşım ise 23 Kasım 2018’de konkordato ilan etmiş, mahkeme firmaya üç ay geçici mühlet verirken, komiser heyeti atamıştı.

Sözcü’den Sevgim Begüm Yavuz’un haberine göre Anadolu 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada Ulusoy Ulaşım’ın kesin mühlet talebi reddedilerek şirketin iflasına karar verildi.

Reklam

Ulusoy Ulaşım’ın avukatı Abidin Oğul, komiser heyeti raporunda konkordato yönünden rakamın doğru tespit edilemediğini belirterek, “Otobüs firmaları mevsime göre karlılık durumu değişen firmalardır. Özellikle kış aylarında genellikle zarar ederler. Kesin mehil verilmesini talep ediyoruz. Şirketin faaliyeti devam etmektedir” dedi.

Son olarak 57 yıllık şehirlerarası ulaşım firması Pamukkale 24 Ocak’ta iflas etmişti.

Konkordato yetmedi: 57 yıllık Pamukkale resmen iflas etti

Kriz karayolunda tam gaz: Pamukkale’den sonra Ulusoy’dan da konkordato

Kriz otobüste: 56 yıllık Pamukkale’den konkordato

SON HABERLER

TÜSİAD’ın yeni başkanı Simone Kaslowski

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 49’uncu genel kurulunda yeni başkanını seçti. Seçime tek aday olarak giren Simone Kaslowski, Erol Bilecik’ten görevi devralacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...