Konkordato talep ederken yatırılacak tutarlar artırıldı

Konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan avansa ilişkin bazı tutarlar artırıldı.

Adalet Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan konkordato gider avansı tarifesine göre, konkordato talep edenlerin yatıracağı iflasa tabi olanlar yönünden 17 bin lira iflas gideri 18 bin liraya, Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanacak ilan bedelinin asgari tutarı 650 liradan 700 liraya, diğer iş ve işlemler için 350 lira olarak belirlenen tutar da 400 liraya yükseltildi. Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için ödenecek 1000 lira üzerinden beş aylık ücret tutarı olarak belirlenen ücrette ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.