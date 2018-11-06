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Yaramazlara biraz batar!

Konkordato talebine ret: Dev filo kiralama şirketi Fleetcorp resmen iflas etti

Türkiye’nin en büyük filo kiralama şirketlerinden Fleetcorp resmen iflas etti. Şirketin konkordato talebini reddeden mahkeme heyeti, şirketin kesin mühlet talebini kabul etmeyerek iflasına karar verdi.

Fotoğraf: Twitter

Filosunda 23 bin 500 araç bulunan, 1.6 milyar borçla da konkordato başvurusu yapan şirketin yöneticileri kayıplara karışmıştı.

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Filo kiralama sektöründeki varlığı 20 yılı aşan Kuveytli Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve Turizm A.Ş., 11 Eylül’de konkordato başvurusu yapmıştı.

İstanbul 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi bugünkü duruşmada şirketin konkordato talebini reddederek İcra İflas Kanunu’nun 292’inci maddesi gereğince iflasına karar verdi.

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Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre de şirket avukatı, aktiflerinin 1.2 milyar, borcunun ise 1.6 milyar lira olduğunu beyan etti ancak şirketin savunmasında söylediği 12 bin aracın yeri ve değeri tespit edilemedi.

‘Sebep kurdaki artış’

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Dövizle borçlanan ve araçları dövizle müşterilerine kiralayan şirketin Türk Lirası’yla sattıkları ikinci el her araçtan yaklaşık 5-6 bin avro zarar ettiği belirtildi. Avrodaki artışın ikinci el piyasasına yansımadığı ifade edildi.

Fleetcorp A.Ş.’den 100 milyon avro alacağı bulunan Mercedes Benz Türk A.Ş., 24 lüks otomobil için icradan satış kararı aldırmıştı.

Haziran ayında faaliyetlerini durduran şirketin elindeki otomobillerin değerinin 700 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

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