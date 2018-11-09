Konkordato etkisi: Balıkesirli süt üreticilerinin milyonluk alacağı ödenmiyor

Süt üretiminde Türkiye’nin üçüncü ili Balıkesir’de üreticiler konkordato ilan eden firmalardan para alamıyor.

Yıllık 800 bin tonluk süt üretimiyle Konya ve İzmir’in ardından gelen Balıkesir’de süt üreticileri zor günler yaşıyor. Konkordato ilan eden sadece bir firmadan 33 milyon liraya yakın alacağı bulunan üreticiler yetkililerden yardım bekliyor.

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Sistem kilitlenmek üzere

Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) Başkanı Faruk Özen, çiftçilerin 70 günlük alacağının bulunduğunu ve kış mevsimin yaklaşması nedeniyle masraflarının yoğunlaştığını, yem alamaz duruma geldiklerini aktardı.

Birlik bünyesindeki sekiz kooperatifin de konkordato ilan eden firmalardan alacağı bulunduğunu belirten Özen, üye çiftçilerin alacaklarının 2 milyon 200 bin liraya ulaştığını söyledi.

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Özen ayrıca söz konusu miktar ödenemediği için çiftçinin başta devlete olan vergi borçları olmak üzere, personel maaş ve sigortalarının ödenemediğini belirterek “Sistem kilitlenmek üzere” dedi.

HAYKOOP başkanı, “Konkordato komiserlerinden bir talebimiz var” diyerek çiftçilerin ve piyasanın bir nebze rahatlaması için ödeme planlarının açıklanması gerektiğinin altını çizdi.

Konkordato öncesi alacaklar ödenmiyor

Balıkesir Karesi ve Altıeylül Süt Üreticileri Birliği (SÜB) Başkanı Cihat Şimşek de kentin en önemli süt alıcılarından birinin yerli sermayeden yabancı sermayeye geçtiğini ve el değiştirmesinin ardından geçen eylülde konkordato ilan ettiğini aktardı.

Söz konusu tarihten bu yana üreticinin 70 günlük alacağı olduğunu söyleyen Şimşek, alınan sütün karşılığı 33 milyon liranın ödenmediğini belirtti.

SÜB başkanı “Şirketi şu anki yönlendiren arkadaşların da ödemeye niyetleri yok, ödemiyorlar. Konkordatodan sonra alınan sütlerin ücretleri ödeniyor. Bu da bizim Balıkesir üreticisine büyük darbe oluyor. Girdi maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde üretici zor durumda” diye konuştu.