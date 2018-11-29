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Konkordato magazini: Demet Akalın’ın eski kocası Okan Kurt mahkemeye başvurdu

Şarkıcı Demet Akalın’ın eski kocası Okan Kurt ve babası Abdi Kurt konkordato ilan etti.

Okan Kurt sevgililer gününde eşi Demet Akalın’a vermek istediği mesajı, bugün borçlarını ödeyemediği firmasına ait TIR’ın üzerine yazdırarak magazin basınını meşgul etmişti. Fotoğraf: DHA

Akalın’ın, lojistik firması sahibi eski eşi Okan Kurt ile beraber yaşadığı dönemde evine haciz gelmişti. Bankalara yaklaşık 100 milyon lira borcu olduğu ileri sürülen Kurt Ailesi’ne ait Martaş Lojistik’e bağlı TIR’lara haciz konulmuştu.

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Okan Kurt ve babası Abdi Kurt, bugün Mersin Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurup konkordato talebinde bulundu. Mahkeme şirket üç aylık süre verirken üç kişilik komiser heyeti atadı. Verilen karara göre şirkete yönelik haciz işlemi yapılamayacak.

Konkordato talebi, ayrıca Kurt Ailesi’nin hissedarı olduğu Ens İnşaat Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Limited Şti., Mar Dış Tic ve Lojistik Limited Şti., Markon Lojistik ve Taşımacılık Limited Şti., Marmer Petrol Ürünleri Otomotiv Nakliye İnşaat Gıda Maddeleri San. ve Tic. Limited Şti., Marmer SigortaAracılık Hizmetleri Limited Şti., Martaş Nakliyat Turizm İnşaat Tarım Ürünleri Tekstil San. ve Ticaret Limited Şti. ve Martaş Uluslararası Taşımacılık İnşaat ve Tic. Limited Şti. için de yapıldı.

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