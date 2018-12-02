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Konkordato ilanını zorlaştıran düzenleme bu hafta Meclis’te

Konkordato ilanını zorlaştıran yasal düzenleme bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Teklifte konkordato ilanları için yeni şartlar var.

Fotoğraf: Reuters

Konkordato terimi, borçlarını ödeyemeyen şirketin mahkemeye başvurarak alacaklılara belli bir düzen içinde tarafsız şekilde ödeme yapılmasını talep etmesine ilişkin uygulanan prosedür için kullanılıyor.

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Piyasalarda özellikle son aylarda alacak-verecek dengesini sağlayamayan farklı sektörlerden şirketler ve de şahıslar, bankalardan ve alacaklılardan gelen kredi baskısına karşı koymak adına konkordato ilan ediyor.

NTV’nin haberine göre, yasa teklifi kabul edilirse, sadece ‘kamu yararına denetim yapma yetkisine sahip’ denetim firmaları rapor hazırlayabilecek.

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Denetim firmaları, hatalı ya da mahkemeyi yanıltıcı rapor hazırlamaları halinde lisans iptaline varan cezalarla karşı karşı kalabilecek.

Teklifle konkordatoya giden şirketlere atanan komiserlerden en az birinin bağımsız denetçi olması zorunluluk haline gelecek. Düzenlemeyle şu anda 250 olan rapor verebilecek kuruluş sayısı 110’a düşecek.

Raporlarda son 45 gün yerine 3 aylık bilançolar dikkate alınacak.

Abonelik borçlarına icra takibi

Abonelik borçlarına icra takibiyle ilgili düzenleme de teklifte yer alıyor. Buna göre ulusal yargı ağı bünyesinde merkezi takip sistemi kurulacak.

Alacaklı avukatı, borçlunun mal veya alacağını bu sistem üzerinden sorgulayabilecek. Avukat, icra takibi başlatmak için merkez sistem üzerinden takip talebini dolduracak. Talebin kaydedilmesinden sonra ödeme emri düzenlenecek ve borçluya ulaştırılacak.

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