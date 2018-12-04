Konkordato denizde: Balık yetiştiriciliğinin liderlerinden Agromey mahkemeye başvurdu

Balık yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren Agromey, üç şirketi için konkordato istedi.

Hürriyet’in haberine göre, Agromey Dış Ticaret AŞ, Agromey Gıda ve Yem San. Tic. AŞ ile Akel Tekstil AŞ için konkordato başvurusu İzmir 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapıldı. Mahkeme, üç şirkete üç aylık mühlet tanırken, iki kişilik komiser heyeti atadı.

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Agromey, 2016’da İstanbul Sanayi Odası’nın ilk 500 firma listesinde 366’ncı sırada yer alıyordu.

Üretim ve işleme tesisi Aydın’da bulunan Agromey, yıllık 18 bin ton levrek ve çipura üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük çiftlik balığı üretici ve ihracatçılarından biri.