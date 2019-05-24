Kongre üyeleri: Trump ‘olağanüstü hal’ ilan edip Suudilere silah satmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile siyasi gerilimden dolayı ‘ulusal alarm’ ilan ederek Suudi Arabistan ve bölgedeki müttefiklerine milyarlarca dolar değerinde silah satışının serbest bırakılması için harekete geçmek istemesi, ABD Kongresi’nde hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların tepkisini çekti.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, ABD Kongresi’nin ilgili komitelerini Suudi Arabistan ve müttefiklerine gönderilmek üzere yaklaşık 8 milyar dolar değerindeki 22 parçalık silah anlaşması konusunda bilgilendiren Trump yönetimi, Kongre’nin bu tip silah satışlarının gözden geçirilmesi yönündeki teamüllerini de hiçe saymış oldu.

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Kongre üyeleri, Trump’ın Suudiler ve müttefiklerine büyük ölçekli silah satışının önünü açmak için ‘ulusal alarm’ (savaş tehlikesi dolayısıyla olağanüstü hal) ilan edebileceğini ve silah kontrol yasalarındaki yasal boşluktan yararlanabileceğini öne sürüyor.

‘Yüksek miktarda silah satışı için bildirim geldi’

Kongre üyeleri böylece, Suudi Arabistan’ın insan hakları ihlallerine göz yumulacağını söylüyor.

Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin önde gelen Demokrat üyelerinden Senatör Bob Menendez, Reuters’a yaptığı açıklamada, Trump’ın silah satışıyla ilgili kararı hakkında şunları söyledi:

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“Hayal kırıklığına uğradım ama bu benim için sürpriz değil. Trump yönetimi bir kez daha bizim öncelikli uzun dönemli çıkarlarımızı ve insan haklarının yanındaki duruşumuzu ihlal etti, bunun yerine Suudi Arabistan gibi otoriter ülkelere büyük ödünler verdi.”

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch ise Trump yönetiminden, ‘yüksek miktarda silah satışı amaçlı’ resmi bir bildirim aldıklarını söyledi.

Risch, söz konusu bildirimi gözden geçirerek, silah satışına ilişkin bu adımın ‘yasal prosedüre uygun olup olmadığını araştıracağını’ açıkladı.

Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.