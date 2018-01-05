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Yaramazlara biraz batar!

Kongre üyeleri sordu, psikiyatr yanıtladı: Trump’ın durumu daha da kötüleşecek

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Demokrat Partililerin çoğunluğunu oluşturduğu Kongre üyeleri, Başkan Donald Trump’ın ruh sağlığından endişe ettikleri gerekçesiyle tanınmış psikiyatr Profesör Bandy Lee’den durum değerlendirmesi aldı.

Lee, “Trump’ın durumu daha da kötüleşecek” dedi.

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Fotoğraf: Reuters

Deutsche Welle’nin haberine göre, aralarında Cumhuriyetçi Parti’den bir senatörün de olduğu belirtilen kongre üyeleri, 5-6 Aralık tarihlerinde Yale Üniversitesi Psikiyatri bölümünden Profesör Bandy Lee ile bir araya geldi.

CNN’e konuşan Lee, “Vekiller, başkanın tehlikeli olmasından ve ruhsal istikrarsızlığının ulus için yarattığı tehlikelerden endişeli olduklarını belirttiler” dedi.

Politico’ya da konuşan Lee, “Trump’ın durumu daha da kötüleşecek ve başkanlığın getirdiği baskılarla kontrol edilemez hale gelecek” değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray sözcülerinden Sarah Sanders, durumu ‘utanç verici ve gülünç’ olarak değerlendirdi.

ABD Anayasası’na göre başkanların görevden azledilmelerine yönelik iki süreç bulunuyor.

İlkinde ABD Kongresi’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde azletme süreci başlatılıp oylama yapılma imkanı bulunuyor. Oylamadan geçmesi durumunda kararın bir de Kongre’nin üst kanadı olan Senato’dan geçmesi gerekiyor.

İkinci yol ise başkan yardımcısı ve kabinenin yarısının, başkanın artık görevini ve yükümlü olduğu sorumlulukları yerine getiremeyeceğini beyan etmesi. Bugüne kadar hiçbir ABD başkanı görevinden azledilmedi.

ABD’de Psikiyatri Birliği’nin yönetmeliğine göre, birebir görüşülmeden kişiye yönelik tanı koyulması kabul edilmiyor.

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