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Yaramazlara biraz batar!

Kongre de tescil etti: Biden, ABD’nin yeni başkanı

ABD Kongresi, başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden’ın kazandığını tescil etti.

Fotoğraflar: Reuters (Arşiv)

Kongre’nin kararı sonrası Biden’ın başkanlık koltuğuna oturmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Biden’ın 20 Ocak’ta yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

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ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçiminde Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump yarışmıştı. Biden, 306 Seçici Kurul delegesi elde ederken, mevcut başkan Trump 232 delegede kalmıştı. Kasımdan bu yana Trump seçimde usulsüzlük yapıldığını öne sürüyordu.

Seçici Kurul, geçen ay Biden’ı resmi olarak başkan seçmişti. ABD Kongresi dün Seçici Kurul delegelerinin aldığı kararı onaylayarak Biden’ın başkanlığını resmileştirmek için toplanmıştı. Ancak çok sayıda Trump taraftarı Kongre binasına girince oturum yarıda kalmıştı.

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