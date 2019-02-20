Kongre, Beyaz Saray’da muhbir tutmuş: Trump için Suud’a destek soruşturması

ABD’ Kongresi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan’a nükleer teknoloji transferi gerçekleştirme planına soruşturma açtı.

Soruşturmaya dayanak teşkil eden Beyaz Saray kaynaklı bilgiler Kongre’ye bir muhbir tarafından ulaştırılmış.

Reklam

Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed, Başkan Trump ve Trump’ın damadı Kushner (sağdan ikinci). Fotoğraf: Reuters

ABD Kongresi’nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi’nin gözetim komitesi üyesi Elijah E. Cummings, söz konusu teknoloji transferine ilişkin bir rapor paylaştı. Rapor muhbirlerin verdiği Beyaz Saray’dan sızan bilgi ve belgelere dayanarak hazırlanmış. Raporda transfer planının Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner tarafından yönetildiği, geçen hafta Beyaz Saray’da gerçekleşen bir toplantıda görüşüldüğü belirtiliyor.

Cummings, Trump yönetiminin, Suudi Arabistan’a ‘son derece hassas’ nükleer teknoloji transferi yapma planı konusunda Kongre’ye danışmamasının sorun teşkil ettiğini söyledi.

Reklam

Transferin çıkar çatışmaları yaratarak Amerikan ulusal güvenliğini tehlikeye atabileceğine dikkat çeken Cummings, Beyaz Saray’dan plana ve görüşmelere dair tüm bilgi ve belgelerin komisyona gönderilmesini istediklerini kaydetti.

Kongre, Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’nin de görevdeyken bu plana destek verdiği iddiası nedeniyle Flynn’e ait tüm elektronik postaları da istedi.

Raporda, planın Flynn’in kovulmasından sonra da devam ettiği ve hatta etik danışmanının plana dair tüm çabaların durdurulması çağrısına Trump yönetiminin kulak asmadığı ifade edildi.