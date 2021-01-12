‘Kongre baskını’ hakkında sorumluluk almayı reddeden Trump: Açıklamalarım tamamıyla uygundu

ABD Başkanı Donald Trump, ‘kongre baskını’nda bir rolü olmadığını ve olaydan önce düzenlediği mitingdeki açıklamalarının ‘tamamıyla uygun’ olduğunu öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

Texas eyaletindeki sınır duvarına yapacağı ziyaretten önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ‘kongre baskınında rolü olduğu’ suçlamalarına şu yanıtı verdi: “Şiddet istemiyoruz. Her zaman şiddetten kaçınmalıyız.

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Konuşmamı okuduysanız – ki birçok insan bunu yaptı ve ben bunu hem gazetelerde hem de televizyonda gördüm – konuşmam analiz edildi ve insanlar söylediklerimin ‘tamamıyla uygun’ olduğunu düşündü.”

Trump, ‘kongre baskını’nından iki saat gibi kısa bir süre önce, düzenlediği mitingdeki konuşmasının sonunda destekçilerine, “Ölümüne savaşacağız. Ölümüne savaşmazsanız artık bir ülkeniz olmayacak” demişti.

Donald Trump, görevden azledilme istemi hakkında ise “Bu gerçekten siyaset tarihindeki en büyük cadı avının devamı niteliğindedir. Bence bu ülkemiz için çok büyük bir tehlike ve muazzam bir öfke yaratıyor” dedi.