Kongolu aileler Apple, Microsoft, Google, Tesla gibi şirketlere dava açtı: Çocuklarımız madenlerde ölüyor

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki aileler Apple, Google, Dell, Microsoft ve Tesla gibi teknoloji şirketlerini kobalt madenlerinde çocuk işçilerin ölümüne ve yaralanmasından sorumlu tutarak tazminat davası açtı.

Fotoğraflar: Guardian/ Siddharth Kara

Guardian’ın haberine göre Uluslararası Hak Savunucuları tarafından 14 Kongolu aile adına ABD’de açılan dava, uzun süredir madenlerdeki çocuk işçiliğine ve sömürüsüne karşı başlatılan ilk yasal süreç.

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Kongolu aileler, büyük maden ocaklarında çocuklarının günde 2 dolara (11 lira 76 kuruş) çalıştırıldığını, çoğunun ya sakat kaldığını ya da tünel çökmelerinde yaşamını kaybettiğini iddia ediyor.

‘Şirketler yaşananlardan haberdardı’

Davada, söz konusu firmaların ürünlerinde kullandığı kobaltın çıkarıldığı madenlerdeki çalışma durumlarına dair ‘spesifik bilgileri’ olduğu iddia edildi. Aynı zamanda şirketlerin kendi kobalt tedarik zincirlerini denetlemek için yetki ve kaynağı bulunmasına rağmen, bu konuda sorumsuzca davrandığı gerekçesiyle çocuk işçilerin madenlerde sakat kalması ya da ölmesinden sorumlu oldukları öne sürüldü.

Söz konusu madenler Britanyalı şirket Glencore tarafından işletiliyor. Bu madenlerden çıkan kobalt, Glencore tarafından Belçika’nın başkenti Brüksel merkezli metal ve maden firması Umicore’a satılıyor. Bu şirket de batarya yapımına uygun hale getirdiği kobaltları Apple, Google, Tesla, Microsoft ve Dell firmalarına satıyor.

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Glencore’un sözcüsü iddiaları reddederek şöyle konuştu: “Firma olarak insan haklarını destekliyoruz. Çocuk işçiliğine ya da cebri ve zorunlu çalışmaya hiçbir şekilde müsaade etmiyoruz.”

Microsoft sözcüsü ise şunları söyledi: “Tedarikçilerimizin konuyla ilgili bir suistimali ya da ihlali varsa, araştırıp gereğini yapacağız.”

Apple, Google, Dell ve Tesla’dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Ucuz kobalt talebi son beş yılda üç katına çıktı

Şarj edilebilir lityum bataryaların temel maddesi kobalt Apple, Google, Dell, Microsoft and Tesla gibi dev firmaların her yıl milyonlarca satan ürünlerinde kullanılıyor.

Şirketlerin ucuz kobalt talebi, son beş yılda üç katına çıkarken, 2020’nin sonunda söz konusu miktarın ikiye katlanması bekleniyor.

Dünya’daki kobalt rezervlerinin yüzde 60’ı Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde.