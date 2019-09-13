Kongo diktatörünün San Marino’daki 19 milyon avroluk mal varlığına el konuldu

Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso’nun, İtalya’nın ortasındaki küçük bir cumhuriyet olan San Marino’daki banka hesaplarında bulunan 19 milyon avroya el konulduğu bildiriliyor.

Denis Sassou Nguesso. Fotoğraf: edge.ug

The Telegraph’ın haberine göre, Kongo nehrinin batı tarafında bulunan ve eski adı ‘Kongo-Brazzaville’ olan Kongo Cumhuriyeti’nin devlet başkanı Denis Sassou Nguesso’nun, San Marino bankalarında kendisi ve maiyetine ait olan toplam 19 milyon avroya el konuldu. Nguesso ve maiyetinin 2006 ile 2011 arasında San Marino’daki bankalarda açtığı çeşitli hesaplarda bulunan paranın tamamının, 69 milyon avro olduğu belirtiliyor.

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Kara para aklama operasyonunun yapıldığı San Marino’da yürütülen soruşturma sonunda, Nguesso ve akrabalarına ait 36 ayrı hesap olduğu saptandı. Bu paranın, Kongo diktatörü ve adamlarının lüks harcamaları için kullanıldığı da ortaya çıktı.

Söz konusu lüks harcamalar içinde, timsah derisi ayakkabılara ödenen 114 bin avro, saatlere ödenen 2.3 milyon avro ile Paris’teki otellere ödenen geceliği 11 bin avro da bulunuyor.

San Marino Dışişleri Bakanı Nicola Renzi, “Bu operasyon, uluslararası kara para aklamaya karşı mücadelede San Marino cumhuriyetinin kapasitesini gösterdiğini ve ülke mahkemelerinin yürüttüğü soruşturmaları taçlandıran çok önemli bir sonuçtur” dedi. Renzi, el konulan paranın San Marino hazinesine aktarılacağını belirtti.

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Denis Sassou Nguesso, Afrika’nın en uzun süre iktidarda kalan diktatörlerinden biri olarak biliniyor. Subay olan Nguesso, eski bir Fransız kolonisi olan Kongo’yu yöneten tek partinin (Kongo İşçi Partisi) yönetiminde savunma bakanlığı ve başkan yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulunduktan sonra 1979’da rakiplerini temizleyerek iktidarı tamamen ele geçirdi. 1992’ye kadar Kongo’yu yöneten Nguesso, ülkede çok partili yönetime geçilmesinden sonra yapılan ilk seçimde iktidardan düştü. Ancak kendisine ait milis kuvvetleri ile sivil iktidarla çatışmaya giren Nguesso, 1997’de seçilmiş devlet başkanı Pascal Lissouba’yı sürgüne gitmeye zorlayarak, yeniden iktidarı ele geçirdi ve devlet başkanı oldu. 2002’den itibaren yenilenen seçimlerde de sürekli olarak yeniden seçildi.

Nguesso hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde açılmış bir dava da bulunuyor.