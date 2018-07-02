KONDA’nın müdürü Ağırdır: Enerjileri bitti, 2020’de erken genel seçim olacak

KONDA Araştırma’nın genel müdürü Bekir Ağırdır, AKP’nin yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerini kaybetmesinin muhtemel olduğunu savunurken, “Akılları, enerjileri bitti. 2020’de erken genel seçim yapılacak” dedi.

Yurt gazetesinden Barış Can’ın haberine göre Ağırdır, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı’nın (TÜSES), 24 Haziran seçim sonuçlarının ve sonrası sürecin ele alındığı ‘Demokrasiyi Kazanmak’ konulu panelinde konuştu.

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Panelde, 2020’de erken genel olacağını belirten Ağırdır sözlerine şöyle açıklık getirdi: “Artık akılları, enerjileri bitti. Seçimle gelecek heyecana ihtiyaçları var. İnsanların korkuları geçtikten sonra, gündelik hayatta eleştirileri yüksek. Halkın yüzde 82’si eğitim sisteminin kötü olduğunu söylerken, yüzde 65 de ekonomiye güvenmediğini söylüyor. Türkiye insanının sağduyusuna güvenmek lazım. Mesela 2015’te ‘Kızımı Kuran kursuna gönderirim’ diyenlerin oranı yüzde 80 iken bugün bu oran yüzde 20’lere düşmüş durumda. Bilime güvenirsek biz buradan çıkarız. OHAL’e, korkuya rağmen yüzde 49 almak umutlanmaya değer.”

Yerel seçimlerde çok şeyin değişebileceğini söyleyen Ağırdır, “Dört parti ‘Yeni günü hep beraber inşa edeceğiz’ diyerek yerel seçimlere gitmeli. İktidarın yerel seçimlerde İstanbul, Ankara gibi büyükşehirleri kaybetmesi muhtemel, Üsküdar gibi ilçeler de kazanılabilir” diye konuştu.