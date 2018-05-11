KONDA müdürü: AKP ilk kez savunmada ama savunma yapmayı bilmiyor

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, ‘AKP’nin 2002’den beri ilk kez savunma stratejisinde’ kaldığını savunarak, “Oyunun kontrolü AK Parti’de değil, muhalefette gibi gözküyor. Bu durum AK Parti içinse dezavantaj çünkü savunma stratejisini bilmiyor” dedi.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’a konuşan Ağırdır, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için ‘handikap’ olduğunu öne sürerek, İnce’nin aday olması CHP’li olduğu halde “‘Meral Hanım’a oy veririm’ diyenlerin önünü kesmiş oldu” değerlendirmesinde bulundu.

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Ağırdır’a göre İnce’yle Akşener arasında ikinci tura kalmaya en yakın isim İnce.

‘Mesele sadece ekonomik değil’

Toplumda büyük bir huzursuzluk olduğunu düşünen Ağırdır, ülkede yaşanan kutuplaşmadan, siyaset kültürünün kullandığı dilden ve medyada çıkan haberlerden dolayı ‘ülkenin üçte ikisi geleceğe karamsar baktığını’ kaydetti.

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Ülkede kötüye giden bazı ekonomik verilerin seçime etkisine değinen Ağırdır, “Mesele sadece ekonomik değil. Toplum karamsar, tedirgin ve huzursuz. Ülkenin bütün ana kesimleri geleceğe dair umutla beslenmiyor” diyerek 2000 ve 2001’deki krizlerin sandığa yansıyarak AKP’yi iktidara taşımasını hatırlatıp şöyle devam etti: “Kriz oldu ve AK Parti iktidara geldi. Şimdi kriz oldu yeni bir aktör çıkar mı? Birebir aynı süreçleri konuşmuyoruz. Süreçler farlı, aktörleri ve dinamikleri farklı. Toplum o anın, ya da sürecin bütün aktörleriyle güven ilişkisini kesmişti. Önünde emin olmasa bile yeni bir parti olarak AK Parti vardı. Böyle bir travmanın sonucunda AK Parti geldi. Bugünkü ekonomik krizde ise elimizdeki aktörlerin hepsi eski” dedi.

‘Muhalefet daha heyecanlı’

Geçtiğimiz sene 16 Nisan’da ortaya çıkan yüzde 50-50’lik tablonun muhalefetteki aktörlere özgüven aşıladığını ve ‘ne yaparsak yapalım AK Parti kazanacak’ duygusunun yıkıldığını belirten Ağırdır, muhalefetin ‘daha heyecanlı’ olduğu noktada AKP’nin 2002’den beri olan siyasi hayatında ‘ilk kez savunma stratejisinde kaldığını’ ifade etti.

Ağırdır bu ifadeyi şöyle açtı: “Muhalefetin bu aday stratejisi, seçim barajını sıfırlayan ortak ittifak yapmış olması… Tabii ki HDP’nin bu ittifakta olup olmaması gibi eksiklikler tartışılır. Böyle ittifak üretebilmiş olmaları, son güne kadar ortak bir aday için çabalamış olmaları, CHP’nin ise bu süreçte kendisinden beklenmediği kadar fedakar davranması gibi detaylar dikkate alınırsa. Oy oranlarından bağımsız olarak, oyunun kontrolü AK Parti’de değil, muhalefette gibi gözküyor. Bu muhalefet lehine bir avantaj. AK Parti için ise dezavantaj. AK Parti savunma stratejisini bilmiyor.”

‘Kürtlerin olduğu yerde HDP ve AK Parti var’

“HDP için ve Türkiye siyaseti için bu seçim kritik” diyen KONDA genel müdürü, HDP’nin barajı geçip geçemeyeceğinin ortaya çıkacak siyasi matematik için önemli bir sonuç üreteceğini kaydederek, şöyle devam etti: “Kürtlerin olduğu yerde HDP ve AK Parti var. HDP’nin alamadığı oyu ya da kazanamadığını milletvekilini AK Parti kazanacak. Muhalif aktörler AK Parti’den iktidarı almak istiyorlarsa sayılar meydanda, Kürtlerin oyuna ihtiyaçları var. Kürtlerin formal, legal bir partisi var. 80 yıldır yok sayıldıkları için olanlar ortada. Son olarak olagan dışı şeyler olmazsa HDP’nin baraj altı kalması çok zor.”

CHP’de İnce’nin adaylığını değerlendiren Ağırdır, İnce’nin CHP’ye aşılanmış bir isim değil örgütten gelen bir kişi olmasının onu parti için doğru aday yaptığını ve CHP’nin kendi oyunu korumuş olduğunu dile getirdi.

‘İnce, Akşener’in önünü kesmiş oldu’

Bu durumun İYİ Parti ve Akşener açısından handikap oluşturduğunu savunan Ağırdır, “İyi Parti tercihinde bulunan insanların yarısı CHP yarısı MHP seçmenleriydi. İnce’nin aday olması CHP’li olduğu halde Meral Hanım’a oy veririm diyenlerin önünü kesmiş oldu. Meral Hanım’ın MHP’den ve AK Parti’den alacağı oylar belirleyecek meseleyi” dedi.

“İkinci tura kalınacaksa, ikinci tura kalınacak adayın yüzde 30’larda oy alan ve ülkeyi yönetebilme imajına verecek birinin olması lazım” değerlendirmesinde bulunan Ağırdır, buna en yakın adayın İnce olduğunu kaydedip “Ancak araştırmalarda gördüğümüz CHP’nin yüzde 25 oyunu İnce’nin zıplatıp zıplatamayacağı belirleyecek. Ayrıca CHP adayının yüzde 25 ile ikinci tura kalırsa başka bir tablo, yüzde 30-35 oy alırsa başka bir tablo orta çıkacaktır” diye konuştu.

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