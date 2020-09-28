KONDA müdürü: AKP halen korku üzerinden oynuyor; bu çalışmayacak

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır “AKP halen korku ve kimlikler üzerinden oynuyor. Kitlesini ortak bir umutla bir arada tutamıyor, tam tersine ‘İktidar olurlarsa yardımları kesecekler ya da sekülerler seni yine ötekileştirecekler’ dediğimiz olumsuz bir anlatıyla yürüyor. Yine korku vererek. Bu bir yerden sonra çalışmıyor, çalışmayacak” dedi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten İpek Özbey’e konuşan Ağırdır değişim sonucu kaybedeceği korkusunu yaşayanların ‘özgürlük kaos üretecekse, güvenliğe yaslanalım’ diye düşünerek demokrasi yerine refaha yaslandığını belirtti.

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Ağırdır, “Siyaset de dili tam buradan kuruyor. Dolayısıyla elbirliğiyle yeni hikayeyi yazmazsak bu korku anlatısı hayatımızı belirliyor” dedi.

‘Yeni söz bulabilirse…’

Anketlerde AKP’nin oyu düştüğüne dair verilere katıldığını söyleyen Ağırdır aynı zamanda muhalefetin de oyunun eksildiğini belirtti.

AKP’nin oyunun düşmesinin anlaşılabilir olduğunu ifade eden Ağırdır muhalefetin oyunun düşmesini ise şöyle yorumladı: “İnsanlar yeni bir sese, yeni bir yüze gözünü kulağını açıyor. Yani partilerine eski sadakatleri, kimliklere sıkışmaları negatife döndü, buradaki aşkı çözüldü ama yeni bir aşk inşa edemedi. Bir de korkusu var. Yani burada yağmur yağıyor, karşı çatının altına koşarsam, o çatının altında duranların beni tekme tokat tekrar yağmurun altına atıp atmayacaklarından emin değilim, oraya koşamıyorum. ‘Şimdiye kadar oy verdin ya, Allah belanı versin, orada dur’ diyebilirler diye düşünüyor. Bu yüzden oradakilerin nasıl davrandığı belirleyici. Eğer bu ülkenin insanları üç yılda yeni ses, yeni söz, yeni yüz bulabilirse oraya doğru hareket edecekler. Bulamazlarsa daha karışıklık çıkmasın diye devletin nizamına razı oluyorlar. Toplumsal rızayı mümkün kılan da bu. O yüzden yeni bir hikayeye ihtiyacımız var diyorum.

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‘MHP kurultayını beklemek gerekir‘

MHP’nin cumhur ittifakındaki yerine de değinen Ağırdır şunları söyledi: “Karşımızda bir zihni ittifak var. Türk-İslam sentezi. Böyle okuduğum için İstanbul Sözleşmesi kavgası İslamcıların, ‘Türkçüler fazla öne geçti, hep onların dedikleri oluyor‘ hamlesidir. Tayyip Erdoğan istediği için değil onların bir ön alma isteğiyle baskı üretmesi sonucu gündeme geldi. Hatta bana sorarsan Ayasofya da öyle. Tayyip Erdoğan bunları yapmak ister, o ayrı. Ama bir siyaset insanı olarak da o kararların üreteceği olasılıkları bilir. Türkiye’deki kadın hareketinin farkında olmayan bir siyasetçi olduğunu sanmıyorum. Ama İslamcı kanat bastırdı. Dolayısıyla Türkiye’nin geleceğini belirleyecek hikaye iktidar ittifakındaki bu çatlağın ne zaman ve hangi gerekçeyle çıkacağı. Mart 2021’deki MHP kurultayını beklemek gerekir diyorum. O kurultaydan sonra Türkçü kanadın billurlaşmış siyasi ideolojisi olan kısmının MHP’de ve İYİ Parti’de nasıl bir pozisyon alacaklarına dair bir karar üreteceklerini sanıyorum: İslamcılarla ya da bu iktidarla mı devam ediyoruz, başka türden bir ittifakın, başka bir hayalin peşine mi düşüyoruz.“

Ağırdır “MHP, iktidar ortağı olmaktan neden vazgeçsin” sorusunu “Yeniden iktidar ortağı olabileceği bir başka düzene dair emare vardır ortada” diye yanıtlayarak partinin baraj riski olmadığını oyunun yüzde 13-15 aralığında olduğunu belirtti.

HDP’ye operasyon

HDP’ye yapılan operasyonun seçime dönük olduğunu ancak erken seçim anlamına gelmediğini belirten Ağırdır “Kürt siyasetine diz çöktürüp, muhalefet blokundan çıkmak veya seçimi boykot etmeye zorlamak istiyorlar” dedi.

Yeni kuşaklar ve metropol ilişkisi

Ağırdır muhafazakar seçmenin değişimi şu sözlerle yorumladı: “Bugün İstanbul Gültepe’de doğmuş büyümüş, kendini gerçekten dindar gören, beş vakit ibadetini yerine getiren, bütün kılığı ve kıyafetiyle, inancıyla dindar olan bir insan bile metropollü hayatın içinde öbürlerinin varlığını kabulleniyor bir kere. Eskiden olduğu gibi ‘kafirle mücadele’ olarak görmüyor. Ya da eskiden kasabasındayken sevgilisi veya kocasıyla el ele yürüyemezken şimdi yürüyebiliyor. Bu zihni dönüşümü getiriyor. Kasabadaki bu anlatıyı biliyor ama Gültepe’deki çocuk o anlatıya hiç muhatap olmadı. Gültepe’deki çocuk perşembe akşamı artık mukabeleye falan gitmiyor, babası gidiyor. Onun için Ayasofya hiçbir heyecan üretmiyor. Evet, o çocuğun babasını çok heyecanlandırdı ama çocuk için hiçbir şey ifade etmiyor. Yeni kuşaklar ve metropol ilişkisi iktidarın aleyhine çalışıyor.”