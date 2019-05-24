KONDA genel müdürü: AKP ve Erdoğan sahicilik yitimi yaşıyor

KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır AKP seçmeninde bir çözülme olduğunu söyleyerek, “Bugün AKP ve (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan sahicilik, inandırıcılık yitimi yaşıyor” dedi.

Birgün’den Mehmet Emin Kurnaz’a konuşan Ağırdır, bu toprakların insanının toplumsal hayata dair ‘adalet’ özlemi olduğunu söyleyerek seçimin iptali meselesinde iktidar blokunun, seçmenlerin önemli bir kesiminde bir adalet duygusu, vicdan zedelenmesi ürettiğinin açık olduğunu vurguladı.

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Ağırdır 31 Mart seçimlerinden iktidarın ayrımcı dilinin muhalefeti birleştirdiğini belirtti: “Ekrem beyin kampanyasından çok bu sonucu üreten şey iktidar blokunun kurduğu o sert ‘beka’ söylemine yaslanan; ancak ötekileştiren, şeytan ya da terörist gösteren dil oldu. İşte bu tarz, AKP-MHP blokunda olmayan bütün seçmen kümelerini Saadet Partisi’nden CHP’sine kadar kendi kimliklerini de aşırtarak bir nevi Erdoğan karşıtlığında konsolide etti.”

‘Muhalefet öcü değilmiş’ dediler

CHP açısından asıl meselenin AKP seçmenine saygılı olduğunu göstermesi olduğunu vurgulayan KONDA genel müdürü, “Ekrem İmamoğlu’nun dili, söylemi ve yanında Canan Kaftancıoğlu, o geceden itibaren bir hak mücadelesi vererek doğru bir dil kurarak, aslında CHP’ye de ne yapması gerektiğini gösterdiler” dedi.

Ağrıdır, Erdoğan’ın ‘Türkiye ittifakı’ söyleminin seçmen üzerinde bir etkisi olmayacağını savundu:, “Herkesi birleştirecek şey öyle Türkiye İttifakı gibi soyut şeyler değil. Ortak hayatın, ortak kuralları. Katılım hakkı, ifade özgürlüğü vs.”

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Ağırdır AKP ve Erdoğan’ın inandırıcılık, sahicilik yitmi yaşadığını belirtirken, “Ekrem bey ve Canan hanım’ın yaptığı şey, işte o sahicilik dilinin karşılığı olacak. Muhakkak bir karşılığı olacaktır. Kaç puan olur onu bilemiyorum” diye konuştu.