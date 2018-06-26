KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Kılıçdaroğlu görevi zarifçe İnce’ye devreder

24 Haziran seçimlerini yakın tahmin eden kamuoyu araştırma şirketlerinden biri olan KONDA’nın genel müdürü Bekir Ağırdır, seçim sonuçlarını değerlendirirken CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti liderliğini Muharrem İnce’ye nazik şekilde gerilim olmadan devredeceği iddiasında bulundu.

Hürriyet’ten İpek Bozbey’in sorularını yanıtlayan Bekir Ağırdır, seçim sonuçlarının CHP’de bir lider değişikliğinin işaretini verip vermediği yolundaki soruya karşılık verirken şöyle konuştu: “CHP tarafındaki lider meselesi bu seçim sonuçlarıyla halledilecek görünüyor. Muharrem Bey’in önünde Kemal Bey veya partinin duracağını sanmıyorum. Öyle bir gerilim beklemiyorum. Belki de Kemal Bey, seçim öncesindeki ittifak arayışlarında İYİ Parti’ye 15 vekil vermek gibi çabalarına bakılırsa umuyorum ki hiç gerilim olmadan nazik bir şekilde devredecektir. Kurultayla değil, bir görev devir-teslimiyle makul ve zarif bir şekilde Kılıçdaroğlu’nun görevi İnce’ye devredeceğini düşünüyorum.“