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Yaramazlara biraz batar!

KONDA müdürü: Erdoğan’ın yüzde 45’in altında kalması iktidar değişikliği’kararı

 

KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, “Tayyip Erdoğan ikinci tura yüzde 45’in altında bir oyla kalırsa, o zaman vatandaş iktidar değişikliğine karar vermiş demektir” dedi.

Ağırdır

RS FM’den Yavuz Oğhan’a konuşan Ağırdır, sözlerine şöyle başladı: “Muhalefetin adaylarından birisi yüzde 30’u aşarak ikinci tura kalırsa, ya da Tayyip Erdoğan ikinci tura yüzde 45’in altında bir oyla kalırsa, o zaman vatandaş iktidar değişikliğine karar vermiş demektir.”

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Ağırdır, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yüzde 47-48 civarında bir oy alması ve ikinci olan adayın oyu da yüzde 20-21 civarında kalması halinde, Erdoğan’ın ikinci turu ‘çok rahat bir şekilde’ kazanacağını öne sürdü.

KONDA genel müdürü şöyle devam etti: “Yüzde 40 civarında bir Tayyip Erdoğan oyu görürsek, toplum ondan umudu kesmiştir.”

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