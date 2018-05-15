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Yaramazlara biraz batar!

KONDA genel müdürü Ağırdır: Erdoğan seçilse bile AKP kaybedebilir

 

KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, şahsi oyu partisinden fazla olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçilse dahi AKP’nin Meclis’teki çoğunluğu yitirebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Cumhuriyet’in aktardığına göre Reuters’e konuşan Ağırdır, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan ‘millet ittifakı’nın AKP-MHP’nin ‘cumhur ittifakı’na karşı Meclis çoğunluğunu almasının mümkün olduğunu, ancak seçim sonucunu iktidarın yaptıklarından daha çok muhalefetin yapıp/yapamadıklarının belirleyeceğini söyledi.

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‘Millet ittifakı’nın Meclis çoğunluğunu almasının mümkün olduğunu savunan Ağırdır, özgürlüklerin kısıtlanması, demokratikleşmede gözlenen eksiklikler ve siyasi alanların daraltılması gibi çeşitli nedenlerleAKP-MHP ittifakında 1 Kasım seçimlerine göre belli bir oy kaybı olabileceğini söyledi.

1 Kasım 2015 seçimlerinde AKP yüzde 49,49, MHP ise yüzde 11,90 oy alırken, iki partinin de desteklediği geçen 16 Nisan 2017’deki Anayasa değişikliği referandumunda yüzde 51,21 oyla kabul edilebilmişti.

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‘AKP’nin ciddi bir oy farkıyla kazanmaya ihtiyacı var’

Ağırdır, son dönemde muhalefette bir enerji ve hareketlenme gözlemlendiğini, ancak bunun henüz sokağa yansımadığını belirterek şöyle konuştu: “Ben bu seçimin sonucunu iktidarın yaptıklarından daha çok muhalefetin yapıp yapamadıklarının belirleyeceği kanaatindeyim. Eğer muhalefet ülkeyi yönetebileceğini ve temel meseleleri çözecek vaatlerini ortaya koyarsa tabloyu zorlar. Ama AKP’nin bildiğimiz siyaset yapma tarzına teslim olur ve gündemi onların belirlediği biçimde tartışmaya devam ederse o zaman AKP domine eder.”

‘Cumhur ittifakı’nın adayı Erdoğan’ın, metal yorgunluğuyla eleştirilen AKP’den daha fazla oy potansiyeli olduğunu söyleyen Ağırdır şöyle devam etti: “Dolayısıyla Erdoğan cumhurbaşkanlığını kazanabilir ve aynı oy oranla parlamento çoğunluğu diğer tarafa geçebilir. Veya parlamentoda çoğunluğu alsa bile bu 301 vekille olabilir. Bu da ülke için çok sürdürülebilir olmaz. Yani hem Erdoğan hem de AKP’nin ciddi bir oy farkı ile kazanmaya ihtiyaçları var, ama öyle olmayabilir.”

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