‘Kömür yıkama’ ihalesinde garanti verilmiş: Sayıştay’a göre zarar riski var

Zonguldak Karadon Kömür İşletmesi’nin tıpkı otoyol ve köprülerdeki geçiş garantisi gibi ‘kömür yıkama’ işinde de sözleşme imzaladığı firmaya garanti verdiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Pixabay

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre işletme, ‘kömür yıkama’ işi için bir firmayla 15 yıllığına 93 milyon 571 bin liralık sözleşme imzaladı. Sözleşmede, firmanın 15 yılda 11.2 milyon ton kömür yıkayacağı öngörüldü.

Reklam

Sayıştay’ın işletmeyle ilgili raporuda, ihaleyi kazanan firmaya 12 Şubat 2016’da yer teslimi yapıldığı kaydedildi.

‘İki yıldır eksik kömür verildi’

Kömürlerin yıkatılması işi için 15 yılda toplam 11 milyon 250 bin ton, parça kömürlerin torbalattırılması işi için 393 bin 750 ton ve katı atıkların yayılması işi için de 3 milyon 937 bin 500 ton karşılığında toplam 93 milyon 571 bin 875 liralık sözleşme imzalandı. Yüklenici firma, 10 Mayıs 2018’de işi teslim aldı.

Raporda şu ifadelere yer verildi: “27 Nisan 2018’de geçici kabulü yapılan tesise iki yıldır ortalama bin 850 ton/gün tüvenan kömür verilebildiği, zaman içerisinde bugüne kadar eksik verilen kömürün de telafi edilmesi gerektiğinden, üretimin taahhüt miktarına yükseltilememesi durumunda, ‘yıkat ya da öde’ taahhüdüyle, üretilemeyen kömür için de hizmet bedeli ödenmesi ihtimali kaçınılmaz olduğundan müessese zararının oluşma riski ortaya çıkmaktadır.”

Reklam

İşletme 2019 yılında 381.3 milyon lira zarar etmişti.