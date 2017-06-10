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Komünistler arasında Ankara ve İstanbul’da ‘TKP’ kavgası: En az 15 yaralı


 

Ankara ve İstanbul’da Türkiye Komünist Partisi (TKP) adının kendilerine ait olduğunu öne süren iki grup arasında çıkan kavgada en az 15 kişi yaralandı.

Kavganın tarafları sol çevrelerde Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) ve Komünist Parti (KP) olarak biliniyor.

Olay çıkmasının sebebi ise, TKP’nin üç yıl önce bölünmesinin ardından ismin taraflarca sahiplenilmeye çalışılması. Olayları Ankara’ya sıçratan neden ise İzmir’de HTKP Genel Başkanı Erkan Baş’ın bir etkinlikte konuşması esnasında KP’li bir grubun saldırı girişiminde bulunması.

Bunun üzerine Kızılay Karanfil Sokak’ta bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde karşı karşıya gelen iki grup bıçak, taş, sopa ve soda şişesi kullanarak birbirine saldırdı. Kavgada her iki gruptan 15 kişi yaralanırken, kültür merkezinin camları kırıldı.

Olaylar Kadıköy’e de sıçradı

Ancak olaylar bununla da durulmadı. Gece geç saatlerde Kadıköy’de iki grup yine karşı karşıya gelirken, uzun süre taşlı sopalı kavga yaşandı. Burada da yaralılar olduğu belirtildi ancak sayı henüz bilinmiyor.

Yaşananların ardından taraflar arasında gerginlik sürerken, her iki taraf da kendilerinin saldırıya uğradığını belirterek, olayları ‘provokasyon’ diye niteledi.

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