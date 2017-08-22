Komünist partiler, Erdoğan’ın ‘Vatansever değiller’ sözlerine tepkili

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Çeşitli komünist partiler, kendilerine “Vatansever değiller” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

Erdoğan, bugün ‘Ak Saray’da muhtarlar toplantısında şunları söylemişti: “Yanlarına havalimanı geliyor, bazıları ‘Havalimanı istemezük’ dedi. Yıllarca havalimanı dendi, bunlar ‘İstemezük’ dedi. Kim bunlar? Komünistler, komünistler. Bu komünistler, bunlar hiçbir zaman vatansever değildir. Bu tür hizmetleri verdiğiniz zaman çılgına dönüyorlar.”

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Komünistler tepkili

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından komünist parti ve kurumlardan sert açıklamalar geldi.

Açıklamalardan bazıları şöyle:

Emekçi Hareket Partisi (EHP) “Komünistler halkı, diktatörlük heveslileri rantı düşünür. İnşaat rantı sevginizi vatan sevgisiyle karıştırmayın. Dereleri, ormanları, parkları ve kentleri yağmalayanları sadece komünistler değil, hiç kimse istemez. Yine olsa yine kovarız.”

Türkiye Komünist Hareketi (TKH): “NATO üyeliğine söz söylemeyeceksin, İncirlik’ten kalkan ABD uçaklarına, Konya’da eğitilen İsrail pilotlarına laf etmeyeceksin, Coca-Cola fabrikası açacaksın, Gümrük Birliği adıyla emperyalist sömürü anlaşması ortada duracak, ABD’nin BOP eş başkanı olacaksın, ormanları, madenleri, limanları yandaşlara ve emperyalistlere peşkeş çekeceksin sonra da komünistlere laf edip, vatansever kesileceksin! Bu ülkenin emekçileri sizi ABD’nin 6. Filosu’na secde ederken hatırlıyor. Komünistleri ise 6. Filoyu denize dökerken!”

Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP): “Erdoğan, iktidarın çevre katliamlarına karşı çıkan tüm yurttaşları komünistlerin safına davet etmiş. Doğrudur: Ya sosyalizm ya barbarlık!”

Komünist Parti Genel Başkanı Kemal Okuyan: “Vatan hainliğine gelince… Vatan hainliği ülkeyi yağmalamaktır. Vatan hainliği NATO’culuktur. Vatan hainliği komşu ülkelerin içişlerine karışmaktır. Vatan hainliği uluslararası tekellere teslim olmaktır. Vatan hainliği ABD ile stratejik ortaklıktır. Vatan hainliği ülkeyi cemaatlere yönettirmeye kalkmaktır. Vatan hainliği vatanı geriye götürmektir.”

Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖDP): “14 yıl boyunca doğa ve kentler üzerine karar alırken yaşam alanlarının yabancı ve yandaş şirketler eliyle yağmalanmasını hep öncelik olarak gören iktidar bugün yağma ve talana karşı çıkanları vatansever olmamakla eleştirmesi gülünçtür. Vatanseverlik ülkemizin doğasının talan edilmesi, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yerli-yabancı sermayeye satılmasıysa biz böyle bir vatanseverliği reddediyoruz. Herkes bilmeli ki bu ülkenin yerli, milli ve gerçek vatansever tek hareketi soldur, devrimcilerdir. Gerisi lafı güzahtır!”