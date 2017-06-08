‘Komünist’ kavgası: KP ve HTKP mahkemelik oldu

Komünist Parti (KP) ve Halkın Türkiye Komünist Partisi’nin (HTKP) Türkiye Komünist Partisi (TKP) tartışması Anayasa Mahkemesi’ne taşınacak.

TKP, 2014’te KP ve HTKP olarak iki gruba ayrılmıştı. İki grup, imzaladıkları protokolle TKP’yi gelecekte statüsüne karar vermek üzere tarafsız bir heyete bırakmıştı. Partiler, TKP’nin amblemini kullanmıyordu.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre KP’liler ocak ayında TKP kongresini toplayarak yönetimde çoğunluğu sağladı.

Bu gelişme üzerine HTKP’liler de ‘KP’nin protokole aykırı şekilde TKP’ye el koyduğu’ iddiasıyla, TKP’nin adı ve amblemini kullanacaklarını duyurdu.

AYM’ye kadar yolu var

TKP yönetimi daha sonra HTKP’yi Yargıtay başsavcılığına şikayet etti. Başsavcılığın 23 Mayıs tarihli kararında, HTKP’den, ‘TKP kısaltması ve orak çekiç şeklindeki amblemin kullanılmasına son verilmesini’ istendi.

Karara aykırı davranılırsa HTKP hakkında ‘Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet suçundan’ Anayasa Mahkemesi’ne başvurulacağı bildirildi.

‘Hukuksuzluk’

TKP’yse şunları kaydetti: “TKP, adının hileli olarak kullanılmasına hiçbir biçimde izin vermeyecektir. Başka bir kişi ya da kurumun, kendisini TKP ya da bu partinin genel başkanı olarak tanıtarak hareket etmesi esasen tartışılamayacak bir hukuksuzluktur. Biz de bunu tartışmak gibi bir şeyi aklımızdan geçirmeyiz. Beyan ettiğimiz, artık TKP’nin bu konuda hiçbir platformda hiçbir toleransı olmayacağıdır.”

‘Mahkeme tehdidiyle olmaz’

Kendilerinin ‘halkın TKP’si’ olduğunu, ‘resmi TKP’ tarafından savcılığa ihbar edildiklerini belirten HTKP Genel Başkanı Erkan Baş da TKP’nin açıklamasına şu cevabı verdi: “Devrimci hareketin tarihindeki tartışmalarda absürd gerekçelere tanık oldum. Bir komünist partinin bir başka komünist partiyi yasaya uymamakla suçladığına, burjuva devletinin yargı organlarına yasadışı diye ihbar etmesine ilk kez tanık oluyorum. Bir partinin resmi kayıtlardaki adı, kısa adı ilericiler için o partiyi bu isimle anma zorunluluğu yaratmaz. Bu mahkeme tehditleriyle yaptırılamaz.”

Üçüncü mirasçı

Öte yandan HTKP’den ayrılan ‘Türkiye Komünist Hareketi’ ve ‘geçmişteki yasadışı TKP’nin devamı olduğunu’ belirten Toplumcu Kurtuluş Partisi de (TKP 1920) TKP’nin ‘mirasçısı.’