‘Komünist’ belediye Ovacık’ta 1’inci Uluslararası Sanat Günleri

‘Komünist’ başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu yönetimindeki Dersim’e bağlı Ovacık belediyesinde 1’inci Uluslararası Sanat Günleri düzenlenecek.

BirGün’den Ali Can Altunbaş’ın haberine göre 29 Temmuz’da başlayacak 17’nci Munzur Doğa ve Kültür Festivali’yle ortak bir çalışma olan sanat günleri, 24-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Ovacık belediyesinin organize ettiği sanat günlerinde müzik, sosyoloji ve felsefe, fotoğraf, heykel ve çocuk atölyelerinin yanısıra oyuncu Menderes Samancılar’la imza günü, söyleşi ve ‘Babamın Kanatları’ adlı filmin gösterimi yapılacak.

Etkinliğe Sunay Akın, Erdal Erzincan, Banu Güven, Ertuğrul Mavioğlu ve Sibel Özbudun gibi isimler katılacak.

‘Komünist’ başkan Maçoğlu şunları söyledi: “Neler yapabiliriz diye konuştukça böyle bir fikir çıktı ortaya. Evet, Ovacık önemli çünkü sadece üretimiyle değil, aynı zamanda sanatla ve eğitim başarısıyla da ön plana çıkan bir ilçe burası. Türkiye’de, yerellerin yaşam alanlarına dair yapabileceği birçok şeyi göstermeyi amaçlıyoruz. Ve bu anlamda da Uluslararası Sanat Günlerinin ilkinin yapılması kararı hepimizi heyecanlandırdı.”