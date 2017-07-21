‘Komünist belediye’ Ovacık’ın sanat festivali yasaklandı

‘Komünist’ başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu yönetimindeki Dersim’e bağlı Ovacık Belediyesi’nin düzenlemek istediği festival güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

Belediye, 24-30 Temmuz tarihlerinde ‘1’inci Uluslararası Ovacık Sanat Günleri’ düzenlemeyi planlıyordu.

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Sanat günlerinde müzik, sosyoloji ve felsefe, fotoğraf, heykel ve çocuk atölyelerinin yanısıra oyuncu Menderes Samancılar’la imza günü, söyleşi ve ‘Babamın Kanatları’ adlı filmin gösteriminin de yapılması öngörülüyordu.

‘Çeşitli nedenler…’

Belediyenin Facebook sayfasından yapılan duyuruda, güvenlik gerekçesiyle etkinliğe izin verilmediği bildirdi.

Duyuruda şöyle dendi: “Uzun süreden beri emek vererek hazırlıklarını yapmış olduğumuz 1’inci Uluslararası Ovacık Sanat Günleri olağanüstü hal – güvenlik vb. nedenler ileri sürülerek ilçe ve il mülki amirleri tarafından izin verilmemiştir. Bir haftaya yayılan sanat günleri programımız müzikten ekolojiye, felsefeden güzel sanatlara, tiyatrodan sinemaya, kadın atölyesinden çocuk atölyesine kadar yapmayı planladığımız atölye çalışmalarına yetkililer tarafından izin verilmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir. Bu hazırlıklar boyunca bizim yanımızda olan aydın, yazar, müzisyen ve diğer sanat dallarında bize destek olan sanat sever bütün dostlarımıza teşekkür ederiz.”