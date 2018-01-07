‘Komünist başkan’ın yeni hamlesi: Ovacık markasıyla ‘komünist süt ürünleri’ geliyor

Ovacık’ın Komünist Partili Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, Ovacık markasıyla süt ve süt ürünleri üretilmesi için girişimlere başladı.

Dersim’in Ovacık ilçesinde, Türkiye’nin ilk ve tek Komünist Partili belediyesi tarafından üretilen organik nohut, kuru fasulye ve bala yoğun talep oluştuğu, satılan ürünlerin haftada üç tonu bulduğu belirtilmişti.

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Cumhuriyet’ten Abidin Yağmur’un haberine göre, Maçoğlu, Ovacık’ta hayvancılığın geliştirilmesi ve Ovacık markasıyla süt ve süt ürünleri üretilmesi için Mersinli iş insanlarıyla bir araya geldi. Mersinli bir süt üreticisi firma, Ovacık Belediyesi’ne danışmanlık hizmeti vermeye gönüllü oldu. Komünist Başkan Maçoğlu, “Sağlıklı gıda bulamayan insanlar arayış içinde. Biz de bunun adımlarını atıyoruz. Özgür, bireysel ve köylü üretimi geliştirmemiz lazım” dedi.

Ovacık’ta geçmişte günlük 10 ton süt işlenebilecek bir mandıra olduğunu ancak bugün çalışmadığını belirten Maçoğlu, “Mesele hayvancılıkla ilgili altyapı çalışmasının olmaması. Hayvancılık çökmüş durumda. Biz bunu biraz daha alevlendirmek istiyoruz. Sağlıklı gıda bulamayan insanlar arayış içinde. Biz de bunun adımlarını atıyoruz. Başarabileceğimizi düşünüyoruz. Bu dert sadece bizim derdimiz değil. Bütün insanlar aynı dertte. Sadece bir yerden başlamak gerekiyordu. Özgür, bireysel ve köylü üretimi geliştirmemiz lazım. Türkiye’nin bütün toprak parçaları üzerinde bu yapılmalı” diye konuştu.