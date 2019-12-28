‘Komünist başkan’dan yılbaşında ve 1 Mayıs’ta işçilere ikramiye

Tunceli Belediyesi, yıl başında ve 1 Mayıs’ta işçilere iki farklı ikramiye ödeneceğini duyurdu. Aile içinde şiddet uygulayanlar ise bu haktan yararlandırılmayacak.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Hürriyet’ten İdris Emen’in haberine göre belediye ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetimler Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) 25 Aralık’ta 2020-2021 için geçerli olacak Sosyal Denge Sözleşmesi imzaladı.

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Sözleşmeye göre işçilere yılbaşında 1250 lira, 1 Mayıs’ta ise 2 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. Kadın çalışanlar 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü ve 5 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde izinli sayılacak.

İçki ve kumar bağımlıları, aile içinde şiddet uygulayanlar ve çok eşli olduğu tespit edilenler haklardan yararlanamayacak.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sözleşmeyle ilgili şunları söyledi: “Toplumsal cinsiyet eşitliği bizim için çok önemli. Bu sözleşmeyi toplumsal cinsiyet eşitliği adına imzaladık. Çalışanlarımızdan birilerinin aile içi şiddet uyguladığı, çokeşli evlilik yaptığı tespit edilirse sözleşmede yer alan haklarını kaybedecek. Aynı zamanda bu kişiler hakkında belediyemiz tarafından disiplin işlemi başlatılacak.”